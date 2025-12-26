A Pietragalla il centro storico diventa un percorso di luci, vini e musica tra cantine e sapori natalizi.

Il centro storico di Pietragalla si accende di luci, suoni e sapori in occasione della prima edizione di Cantinarte Winter, in programma sabato 27 dicembre 2025, con partenza alle ore 19.00 dall’ingresso del Palazzo Ducale.

L’evento nasce con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale del borgo attraverso un percorso esperienziale diffuso, capace di intrecciare arte, musica dal vivo, enogastronomia ed esperienze immersive nelle cantine, in un’atmosfera resa ancora più suggestiva dalle luci natalizie.

Lungo via Mancosa, i visitatori potranno vivere una serata all’insegna della convivialità e della scoperta, degustando piatti caldi, vini e vin brulé, accompagnati da performance musicali dal vivo e installazioni artistiche, che trasformeranno il centro storico in un vero e proprio spazio culturale a cielo aperto.