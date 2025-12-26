No alla chiusura notturna dei Punti di Primo Intervento e Guardia Medica, nel Senisese e nella Valle del Sinni

E’ nata una petizione online, per opporsi alla chiusura notturna dei Punti di Primo Intervento e Guardia Medica, nel Senisese e nella Valle del Sinni.

Come fa sapere una nota:

“In particolare ci si riferisce ai presidi di Lauria, Maratea e Chiaromonte.

Questo provvedimento, sarebbe un ulteriore rischio per i cittadini che vivono in queste aree. Ricordiamo che i territori sono caratterizzati da grandi distanze per raggiungere presidi sanitari ed inoltre la viabilità è complessa e la popolazione sempre più anziana.

Ridurre l’assistenza sanitaria notturna, significherebbe negare il diritto alla salute e rendere ancora più grave ogni emergenza che potrebbe rivelarsi fatale, non avendo immediatamente le prime cure necessarie.

Il diritto alla salute è fondamentale e deve essere garantito per tutti.

Si è perciò pensato di creare una petizione per chiedere la sospensione del provvedimento e di confrontarsi in modo trasparente con le persone che vivono in questi paesi e che dovrebbero avere più di altri attenzione e riguardo, considerando che appartengano alle aree interne, lontane da Potenza e Matera e che vivono un continuo depauperamento di servizi e investimenti, affinché possano vivere in modo dignitoso.

La raccolta firme è stata lanciata dal Sig. Bruno Fittipaldi, che ben ha fatto a concretizzare il grido di aiuto di queste persone. L’appello è di firmare, in tanti e condividere. Bisogna essere uniti e difendere ciò che spetta ad ogni cittadino.

Il link della petizione: https://c.org/Z9Cwtx7XKr“.