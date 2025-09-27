A Pignola ritorna la gara podistica di mezza maratona su strada più partecipata della Basilicata

Domenica 28 Settembre 2024 con partenza alle ore 9.00 presso il Borgo Pantano di Pignola (nei pressi della chiesa Chiesa della Madonna del Pantano) ritorna l’appuntamento come ogni anno della Pantano Half Marathon, la gara podistica di mezza maratona su strada più partecipata della Basilicata.

Si tratta della 16esima edizione, organizzata interamente della Podistica Potenza che assieme ai partner commerciali ed al prezioso aiuto del

Comune di Pignola hanno potuto organizzare un evento tanto atteso da tutti i podisti della regione e non solo.

Infatti, l’evento podistico richiama l’interesse e l’attesa partecipazione di oltre 300 iscritti provenienti principalmente dalla Puglia e dalla Campania.

Dopo il successo dell’anno scorso anche quest’anno si correrà la 2^edizione della StraPantano, gara podistica omologata Fidal di 10km contestualmente alla gara principale dei 21km.

Entrambe le gare avranno l’identico percorso dello scorso anno, che partirà dal centro della Contrada del Pantano di Pignola (PZ) per dirigersi intorno al lago del Pantano con 2 giri completi e poi affrontare gli ultimi km finali per la c. da Sciffra, Centro Icaro e fotofinish in prossimità della Piscina Aquatica sempre in c. da Pantano di Pignola.

La gara dei 10km avrà un percorso inziale fino al sesto chilometro identico a quello della 21km per poi subire un’inversione di marcia per dirigersi negli ultimi km finali per la contrada Sciffra, Centro Icaro e fotofinish identico alla gara dei 21km in prossimità della Piscina Aquatica Pignola.

Qui sarà allestito il villaggio della Pantano Half Marathon 2025 con stand espositivi di alcuni sponsor.

Come fa sapere una nota:

“L’evento di domenica è molto atteso non solo in termini prettamente sportivi ma, soprattutto in termini di organizzazione con tutto lo staff della Podistica Potenza impegnato per accogliere nel miglior modo possibile atleti e familiari degli stessi che accorreranno per passare una piacevolissima giornata di sport e non solo.

Quest’anno osserveremo un minuto di silenzio alla partenza per la recente scomparsa di due fratelli e amici runner.

La morte di Giovanni Laugello ad Agosto e quella recentissima di Francesco Biancardino (ragazzo molto conosciuto di Pignola) ha scosso tutti i nostri cuori pertanto l’edizione di quest’anno sarà a loro dedicata e la vivremo con toni pacati in segno di rispetto e di lutto verso le loro famiglie e la comunità che ci ospita”.