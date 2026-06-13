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Basilicata: un regolamento per sbloccare il potenziale turistico di fiumi e laghi. Presentata un’interrogazione urgente

13 Giugno 2026

Il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Piero Lacorazza, ha depositato un’interrogazione all’assessore all’Ambiente, Laura Mongiello, sul rilascio delle concessioni relative al demanio idrico fluviale e lacuale, “per conoscere se siano in corso attività per la predisposizione del regolamento attuativo previsto dalla normativa regionale, quale sia lo stato di avanzamento del procedimento di elaborazione, quali siano i tempi previsti e se siano stati avviati confronti con gli enti interessati.

Il regolamento previsto dalla legge regionale è un atto necessario perché è finalizzato a disciplinare le concessioni riguardanti beni immobili appartenenti al demanio idrico fluviale e lacuale lucano, inclusi alvei, pertinenze idrauliche, aree navigabili e relative proiezioni aeree e sotterranee.

Ed è un passaggio essenziale per garantire una corretta gestione del patrimonio demaniale idrico regionale”.

Lacorazza ha anche chiesto l’audizione in Terza commissione dell’assessore, “perché il tema delle concessioni demaniali è legato alla navigabilità degli invasi e quindi a una più generale valorizzazione di questi luoghi sul piano turistico e ambientale“.