A Potenza continua a prendere vita il murale che parla di pace!

A Potenza, in viale Dante, sta prendendo forma un murales destinato a segnare profondamente il paesaggio urbano e la coscienza collettiva.

L’opera è firmata dall’artista napoletano Jorit, tra i più noti interpreti internazionali della street art impegnata, che ancora una volta sceglie il volto di un bambino come simbolo universale di innocenza violata.

Sul grande muro campeggia il ritratto di Hind Rajab, la bambina palestinese uccisa dall’esercito israeliano durante l’invasione di Gaza insieme ad altri sei membri della sua famiglia.

Il murales, che giorno dopo giorno si compone di colori, dettagli e stratificazioni di significato, non è solo un intervento estetico ma un potente atto di memoria e denuncia, capace di trasformare un angolo della città in un luogo di riflessione permanente.

In via Verdi, i passanti non incontrano soltanto un’opera d’arte: si trovano davanti al volto di Hind, e con lei a tutte le vittime innocenti dei conflitti, perché la loro storia non venga dimenticata.