Potenza: le ragazze della Pm Gruppo Macchia dopo la vittoria pronte ad una nuova sfida. In bocca al lupo

La Pm Gruppo Macchia Potenza è rinfrancata dopo la splendida vittoria in rimonta contro Pozzuoli e guarda con fiducia ai prossimi impegni.

Il prossimo turno, domenica alle 19:00, mette di fronte il Penisola Volley, formazione con base a San’Agnello (si gioca al Palasport del comune sorrentino) e nata dall’unione con Meta di Sorrento e Sant’Agata a formare un consorzio per promuovere la pallavolo nella penisola sorrentina.

Partita ostica contro un avversario insidioso e che fino a questo momento della stagione ha totalizzato due vittorie con sei punti all’attivo in classifica, uno in più delle rossoblù.

“Affrontiamo una formazione ostica e competitiva che in casa rende particolarmente bene – ha dichiarato alla vigilia coach Marco Orlando – ; è una squadra che abbiamo studiato, giovane e dotata di più di qualche individualità di alto livello, che si distingue per capacità e requisiti fisici.

Dobbiamo cercare di ripetere la bella prestazione fatta contro Pozzuoli, dove abbiamo dimostrato solidità in alcuni fondamentali, e correggere le sbavature che ci sono state e su cui stiamo lavorando.

E’ un vero e proprio scontro diretto, ci divide solo un punto dalla formazione sorrentina, e vincere potrebbe garantire un salto in classifica non indifferente”.

Qualche problema di formazione per il tecnico rossoblù che dovrà rinunciare ad alcune atlete ma la panchina lunga e l’apporto delle under nel roster rossoblù può essere un punto di forza su cui poter puntare:

“Pesa scontrarsi contro continui rimaneggiamenti di formazione a causa di indisponibilità e problemi di infermeria – ha aggiunto coach Orlando – , sono certo che se fossimo stati più fortunati sotto questo profilo avremmo potuto sin qui raccogliere qualche punticino in più, malgrado il calendario difficilissimo avuto e le due partite vinte di cui sono più che felice.

Spero che le atlete abbiano oramai compreso al meglio che solo con unità di squadra, compattezza e atteggiamento fattivo come quello avuto contro Pozzuoli si può competere in questo campionato.

Sono certo che vedrò le stesse caratteristiche anche contro Penisola in un percorso che ci porti sempre avanti, e mai a fare passi indietro”.