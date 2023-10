A Potenza la terza tappa della festa di Azione Basilicata: “alla politica fatta di slogan, preferiamo la politica del fare”. I dettagli

“Alla politica fatta di slogan, preferiamo la politica del fare”.

Così dichiara Donatella Cutro, segretaria cittadina Azione Potenza che aggiunge:

“Con grande entusiasmo si è conclusa a Potenza la terza tappa della festa prima regionale di Azione Basilicata.

Con la festa si è entrati nel merito di diverse tematiche dandone una lettura quanto più oggettiva possibile grazie anche al prezioso contributo dei rappresentanti nazionali e regionali teso ad individuare la migliore strada da percorrere nell’interesse di tutto.

Alla politica fatta di slogan, preferiamo la politica del fare e Mara Carfagna ha illustrato i tre assi prioritari sui quali si è concentrata da ministra e che ritiene possano essere ripercorsi vista la debole strategia dell’attuale governo.

Le infrastrutture, i servizi in particolare per la famiglia, l’istruzione, asili nido e lo sviluppo.

Interessante è stata la visione illustrata sulle Zes e sui risultati conseguiti rispetto alle norme del governo draghi e una prospettiva di immobilismo che invece si determinerà con la Zes unica.

Si riparte dalla festa regionale per coinvolgere il maggior numero di persone possibili che si vogliono riavvicinare alla Politica per condividere un programma concreto e le azioni prioritarie che si vogliono mettere in campo anche alla luce delle prossime scadenze elettorali”.a

