A Potenza Piscina Olimpionica Comunale con Palestra Attrezzata: queste le ultime notizie

I gruppi consiliari di centrodestra del Comune di Potenza esprimono soddisfazione per la Determinazione Dirigenziale N. 02225 del 16 Settembre 2025, con cui la Regione Basilicata – Direzione Generale per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e i Servizi alla Comunità – ha approvato l’Atto di Regolamentazione dei rapporti con il Comune di Potenza, relativo all’intervento “FSCRI_RI_2306 – Piscina Olimpionica Comunale con Palestra Attrezzata”, del valore complessivo di 10.643.586,60 euro a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione 2021-2027.

L’atto, corredato dal cronoprogramma procedurale e finanziario, rappresenta uno strumento fondamentale per garantire la concreta realizzazione di un’opera attesa dalla comunità e strategica per il futuro sportivo e sociale della città di Potenza.

Dichiarano i gruppi di centrodestra:

“Con questo provvedimento la Regione Basilicata ha fatto ciò che era indispensabile: dettare il metronomo al Comune, troppo a lungo fermo tra ipotesi di delocalizzazione e revisioni progettuali, con il rischio di compromettere un investimento di straordinaria importanza.

Giova ricordare che proprio i gruppi di opposizione in Consiglio comunale avevano presentato un’interrogazione, ottenendo come risposta dall’Amministrazione che entro Settembre sarebbero stati disponibili gli studi di fattibilità per operare una scelta ponderata sulla localizzazione dell’opera.

Settembre sta passando e nulla di tutto questo è stato reso noto: bene ha fatto la Regione a intervenire fissando regole, tempi e obiettivi chiari.

“Il centrodestra auspica che ora il Comune di Potenza non perda altro tempo e lavori con determinazione per rispettare i cronoprogrammi concordati, al fine di portare a casa l’investimento e consegnare finalmente alla città una struttura moderna, funzionale e all’altezza delle ambizioni sportive e comunitarie del capoluogo lucano.