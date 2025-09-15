A Potenza scuola e mensa partono insieme! L’annuncio

A Potenza scuola e mensa partono insieme.

Così annunciano i consiglieri Angela Blasi, Mirko Giordano, Rocco Pergola, Micaela Triunfo in una nota:

“Il 15 settembre, in concomitanza con l’apertura dell’anno scolastico, è partito anche il servizio mensa comunale.

Per il secondo anno consecutivo, Potenza garantisce a tutte le alunne e gli alunni della città un diritto fondamentale: iniziare la scuola con tutti i servizi attivi, a partire da un pasto sicuro, sano e accessibile.

Un risultato tutt’altro che scontato, reso possibile nonostante il cambio del gestore della mensa, intervenuto a seguito di una complessa vicenda amministrativa.

Un passaggio delicato, che non ha rallentato il lavoro né compromesso la qualità del servizio: la mensa è partita regolarmente, come promesso.

È il frutto di una volontà politica chiara: mettere le famiglie al centro, considerare l’istruzione un diritto da rendere effettivo, non solo proclamato.

La scuola è uno spazio pubblico da tutelare con atti concreti, a partire dai più piccoli.

Perché la qualità dell’educazione si misura anche nei servizi: nei pasti serviti, nelle mense funzionanti, nella capacità dell’amministrazione di rispondere alle esigenze quotidiane di chi studia e lavora negli istituti scolastici.

Accanto alla mensa, sono stati attivati in tempo utile anche tutti gli altri servizi fondamentali: manutenzione delle scuole, pulizia delle aree verdi, trasporto scolastico e assistenza alla comunicazione.

Un sistema integrato, pensato per garantire pari opportunità a tutti gli studenti e le studentesse, con particolare attenzione ai bisogni educativi speciali.

Il gruppo consiliare “La Potenza dei Cittadini – Potenza Democratica” ringrazia il Sindaco, l’Assessore Nardiello, l’Assessora D’Andrea e tutti i dipendenti comunali e gli uffici coinvolti per l’impegno e la professionalità dimostrati.

È con questo spirito che vogliamo continuare a lavorare: rendere ogni giorno un po’ più giusta la scuola pubblica, fare della cura dei servizi un tratto distintivo dell’azione amministrativa, non lasciare mai indietro nessuno”.