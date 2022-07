A Roma vince il premio “Radio” questo brillante giovane trio lucano grazie ad un innovativo prototipo per l’efficienza energetica! Complimenti

51 progetti in competizione provenienti da allievi di ITS di tutta Italia;

5 categorie in concorso (Servizi Digitali; Sostenibilità; Moda e Design; Tecnologie Immersive; Fabbrica Intelligente);

1 progetto di innovazione vincitore.

Questi sono i numeri dell’evento ITS 4.0 day 2022 tenutosi a Roma il 5 Luglio 2022, presso il Bioparco di Villa Borghese, ed organizzato dal Ministero dell’Istruzione e dall’Università Ca’ Foscari.

L’ITS “Efficienza Energetica” di Basilicata c’era con i tre inventori del prototipo “Sunner”.

Si tratta di (in ordine alfabetico):

Rocco Bavuso;

Rocco D’Onofrio;

Fabrizio Pellegrini.

Sono tutti allievi frequentanti il II ciclo del percorso biennale per “Tecnico Superiore per la gestione e la verifica di impianti energetici”.

Il giovane e promettente trio lucano ha presentato il suo progetto innovativo a conclusione di un percorso avviatosi nel febbraio 2022 con l’obiettivo di sperimentare le infinite possibilità dell’Industria 4.0 adeguandole alle esigenze delle aziende.

Così gli allievi del primo e unico ITS di Basilicata sono diventati protagonisti dell’innovazione e inventori di processi e prodotti smart e green; hanno analizzato i bisogni del tessuto produttivo e ideato soluzioni innovative, su scala prototipale, da proporre alle aziende o lanciare sul mercato, confrontandosi con una platea di giovani di respiro nazionale.

Seppure alla sua prima esperienza di partecipazione al progetto ITS 4.0, l’ITS “Efficienza Energetica” di Basilicata, grazie a Rocco Bavuso, Rocco D’Onofrio e Fabrizio Pellegrini (a quest’ultimo va il merito di aver esposto in pubblico l’invenzione), ha ricevuto il Premio “Radio” riservato ai gruppi in concorso che si sono distinti per efficacia ed impatto comunicativo, oltre che per grado di innovazione dei progetti presentati.

“Sunner” è un infisso fotovoltaico che produce elettricità tramite thin film.

Si compone di un doppio vetro esterno anti sfondamento e di un pannello fotovoltaico in materiale thin film, capace di produrre energia elettrica.

Il pannello è a sua volta collegato, tramite cablaggio, ad un inverter che è in grado di trasformare l’energia solare derivante dal pannello di thin film in energia elettrica in modo da permettere lo sfruttamento di tale energia nei contesti in cui verrà utilizzato.

L’accumulo dell’energia prodotta avviene per mezzo di batterie in grado di accumulare l’energia e garantire la minima dispersione.

Da domani si implementeranno i test per ottimizzarne la resa e l’efficienza di “Sunner”, in vista della prossima challenge, che si terrà ad ottobre: il Maker Faire 2022.

Grande soddisfazione è stata espressa dagli allievi vincitori e dal Presidente dell’ITS “Efficienza Energetica” di Basilicata, Giuseppe M. R. Paternò, che ha sottolineato l’importanza di valorizzare i “talenti del fare” e accompagnarli nel percorso di realizzazione umana e professionale affiancandoli nello start-up.

Un percorso che l’ITS di Basilicata, grazie al Presidente Paternò, ha già avviato, in partenariato col CNR IMAA di Tito e col CNR nazionale, e che porterà alla brevettazione del prototipo “Sunner”; mentre, già all’indomani dell’ITS 4.0 day 2022, si moltiplica il numero di aziende che vorrebbero proporsi come business angel.

Questo in un momento particolarmente prospero per l’ITS “Efficienza Energetica” di Basilicata che ha appena concluso le attività d’aula della prima annualità e che già partirà, dal giorno 11.07.2022, con i primi tre contratti di assunzione in apprendistato con l’azienda Omniawork srl. E siamo solo a metà percorso!!!

I risultati conseguiti da Rocco Bavuso, Rocco D’Onofrio e Fabrizio Pellegrini e l’avvio dei primi contratti di apprendistato confermano che l’ITS è uno strumento essenziale per i nostri giovani.

A loro ricordiamo che scade il 15.07.2022 il bando per iscriversi al III ciclo del percorso biennale per “Tecnico Superiore per la gestione e la verifica di impianti energetici” (http://www.itsbasilicata.info/wp-content/uploads/2022/05/bando-its_05_2022.pdf).

