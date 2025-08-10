A San Costantino Albanese in scena l’Arneo Tambourine Project e la forza travolgente della pizzica salentina. I dettagli

A San Costantino Albanese, l’11 agosto, per il festival Suoni di minoranza, l’Arneo Tambourine Project per un’immersione profonda nei suoni più autentici della tradizione salentina, radicata in una terra ricca di echi della minoranza grecanica: uno straordinario ensemble di tamburi nato per iniziativa di Giancarlo Paglialunga, inconfondibile voce e maestro di tamburello della scena popolare pugliese, membro del Canzoniere Grecanico Salentino e componente storico dell’Orchestra Popolare La Notte della Taranta.

Nell’intento di esplorare ancora più in profondità suoni e ritmi radicati nelle culture orali, Paglialunga ha riunito attorno a sé altri eccezionali tamburellisti, tra i quali alcune delle voci più rappresentative del territorio salentino, dando vita a un rituale sonoro di grande impatto emotivo e di straordinaria energia ritmica per una grandiosa esplosione di suoni e ritmi radicati nel cuore pulsante di una tradizione rivisitata anche nelle sue componenti meno note, senza arretrare neanche di fronte a prove più impegnative come il sempre più raro canto polifonico “alla stisa”.

L’alternanza degli strumenti, dall’organetto diatonico alla fisarmonica, unita al ritmo cadenzato del tamburello e all’armonia delle voci, dà vita così a ancestrali rituali in cui corde, gesti, suoni, pensieri e movimenti si fondono e non resta altra possibilità che lasciarsi trasportare.

Nel succedersi dei brani si avverte così la grande maestrìa dei componenti dell’ensemble, capitanati da un musicista che, nella sua lunga carriera, ha attraversato tutta la scena della riproposta salentina, dai Dakkamé a Uccio Aloisi Gruppu, e che, dotato di una potente forza espressiva e da una naturale inclinazione al ritmo, si è formato alla scuola degli ultimi anziani e nelle occasioni più autentiche della tradizione come ronde e feste popolari

Il festival Suoni di minoranza fa parte del progetto Il Borgo dei Suoni, promosso dal comune di San Costantino Albanese con il sostegno finanziario della Regione Basilicata.

Tutti i concerti, a ingresso libero, si terranno, a partire dalle 21,30, in piazza Unità d’Italia a San Costantino Albanese.

Di seguito la locandina con i dettagli.