Studenti di Potenza in visita ai loro amici-coetanei di Denver. Il progetto

Pronti, via! Tocca ora agli studenti di Potenza, ricambiare la visita ai loro amici-coetanei di Denver, che due settimane fa sono stati qui ospiti nell’ambito del rinnovato gemellaggio tra la Città di Potenza e quella di Denver.

Il secondo step del rinnovato programma di azioni prenderà il via questa mattina con la partenza di Sofia Lecaldare, Dario Telesca, Swamy Calabrese, Antonella Lovaglio, Paolo Grasso ed Erika Messina, selezionati direttamente dagli istituti scolastici superiori della città che hanno accolto l’invito del Sindaco di Potenza, Vincenzo Telesca e che hanno ospitato i ragazzi americani nelle loro abitazioni.

A guidare il gruppo, la docente di lingue Maria Rosaria Sabina.

Tutto questo grazie alla sinergia operativa del Comune di Potenza, dell’assessorato regionale all’Ambiente, dell’APT Basilicata, della Camera di Commercio di Basilicata e della Banca Monte Pruno che hanno creduto nel valore dell’iniziativa.

Un programma articolato fatto di visite ai Campus Universitari, alla riconoscenza della comunità potentina insediatasi alla fine dell’800, agli scambi culturali ed alle visite programmate nelle aree naturistiche del Colorado e le buone pratiche nei settori dell’innovazione tecnologica, che si concluderà il 24 Agosto, quando, unitamente alla delegazione ufficiale del Comune di Potenza, parteciperanno agli incontri con le nuove generazioni discendeti dei potentini trasferitisi in quei luoghi ed alla grande festa religiosa in onore di San Rocco di Potenza, che è lo spirito guida dell’Associazione Potenza Lodge.

La delegazione ufficiale, incontrerà anche l’Associazione San Rocco di Potenza NYC City guidata da Stephen Larocca e con alcuni potentini che lì vivono e risiedono e un incontro ufficiale con il Console Generale italiano in USA, a cui farà seguito appunto quello con i componenti dell’Associazione e con la realtà dei Lucani trasferitisi a suo tempo.

A Denver, verrà ridefinito il piano di intenti delle azioni tra le due città ed i due Sindaci, che preludono alla sottoscrizione del Gemellaggio e contestualmente saranno presentati a cura dell’assessorato regionale all’ambiente, con la presenza dell’assessore Laura Mongiello e dell’Apt Basilicata, che come detto sostengono il progetto unitamente alla Camera di Commercio di Basilicata e alla Banca Monte Pruno, i piani attuativi e promozionali della nostra regione a partire dalla visione della Città Capoluogo di regione, interessata a costruire “la più grande comunità di diplomazia cittadina di Potenza”.

Tutto questo in relazione al connubio operativo di Denver Sistercities e del Centro Studi Internazionali Lucani nel Mondo che hanno definito il progetto operativo.

Un progetto che interesserà nei prossimi mesi anche gli imprenditori italo americani e quelli lucani ed alcuni gruppi di turisti senior che saranno a Potenza ed in Basilicata.