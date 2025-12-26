A Sarconi un viaggio tra fiabe, leggende e racconti popolari: l’evento

L’Associazione culturale ‘A Tarantula invita la comunità a un appuntamento speciale con la tradizione e la narrazione: sabato 27 dicembre 2025, alle ore 20:30, nella Sala Mensa Scolastica di Sarconi, andrà in scena lo spettacolo “Racconti sotto l’albero del Natale e di altre storie”.​

Protagonista della serata sarà la Compagnia Daltrocanto, che condurrà il pubblico in un viaggio tra fiabe, leggende e racconti popolari, in un’atmosfera calda e suggestiva tipica delle feste natalizie.

La voce narrante di Alfonso Tramontano Guerritore accompagnerà gli spettatori tra parole, suoni e immagini evocative pensate per grandi e piccoli.​

L’evento, caratterizzato da un allestimento ispirato all’albero di Natale e costellato di titoli di storie e suggestioni, vuole essere un momento di condivisione, memoria e comunità, nel segno della cultura e della fantasia.

“Racconti sotto l’albero del Natale e di altre storie” si presenta così come un’occasione imperdibile per vivere insieme la magia del periodo natalizio attraverso la forza dei racconti.