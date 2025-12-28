Addio a Brigitte Bardot, diva che ha fatto sognare il mondo

Addio all’iconica Brigitte Bardot.

La celebre attrice francese aveva 91 anni.

A renderlo noto la Fondazione che porta il suo nome.

«La Fondazione Brigitte Bardot annuncia con immensa tristezza la scomparsa della sua fondatrice e presidente, Madame Brigitte Bardot, attrice e cantante di fama mondiale, che ha scelto di abbandonare la sua prestigiosa carriera per dedicare la sua vita e le sue energie al benessere degli animali e alla sua fondazione», si legge in un comunicato inviato all’Afp, senza specificare l’ora o il luogo del decesso.

Nata a Parigi il 28 settembre del 1934, figlia di un ricco industriale, l’attrice ha recitato in 56 film prima di porre fine alla sua carriera nel 1973 e di dedicarsi alla difesa degli animali.

Alla famiglia le più sentite condoglianze.