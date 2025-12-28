Pietrapertosa si illumina di emozione con le musiche di Ennio Morricone e la magia del Natale: l’appuntamento

Un’atmosfera intima, calda e profondamente emozionante avvolgerà Pietrapertosa con “Christmas Candle Experience – Ennio Morricone e la musica dell’anima”, un evento speciale pensato per vivere il Natale attraverso musica, parole e luce, organizzato dall’Amministrazione Comunale di Pietrapertosa.

L’appuntamento è per domani alle ore 21:00, presso la suggestiva Chiesa Madre di Pietrapertosa, che per l’occasione sarà illuminata dal calore delle candele, creando un ambiente di raccoglimento e bellezza senza tempo.

Protagoniste della serata saranno le indimenticabili musiche di Ennio Morricone, accompagnate da testi natalizi e brani evocativi come:

• Cantique de Noël (scritto da Adolphe Adam nel 1847, in cui viene celebrata la nascita di Gesù Bambino);

• Hallelujah;

• ⁠La vita è bella (scritto da Nicola Piovani e diretto da Roberto Benigni, tema dell’omonimo film vincitore di tre premi Oscar nel 1997, tra cui miglior colonna sonora);

• Tanti altri brani scelti per guidare il pubblico in un viaggio interiore di pace, emozione e spiritualità;

Non un semplice concerto, ma una vera esperienza sensoriale, in cui musica, parole e luce si fondono per regalare un momento di ascolto autentico e condivisione, perfettamente in sintonia con il significato più profondo del Natale.

Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica, per chi desidera vivere il Natale in modo diverso e per chi cerca un’occasione per emozionarsi e ritrovare serenità.

Christmas Candle Experience vi aspetta domani alle ore 21:00 nella Chiesa Madre di Pietrapertosa, organizzato dall’Amministrazione Comunale.