Alla scoperta del Castello di Lagopesole sulla Rai! Tutti davanti alla tv

Alla scoperta del Castello di Lagopesole su Rai 3!
Fanno sapere i Musei e parchi archeologici di Melfi e Venosa:
“Il 23 Novembre su Rai 3 alle ore 12:25 “Alta Quota”, la trasmissione del TGR che racconta l’Italia vista dall’alto tra montagne, borghi e storie autentiche, ci porterà tra le mura maestose del Castello di Lagopesole.
Il Direttore dei Musei e Parchi Archeologici di Melfi e Venosa, il dott. Tommaso Serafini, ci guiderà alla scoperta della storia di uno dei luoghi più suggestivi della Basilicata.
Non perdete questa occasione per lasciarvi incantare dal Castello di Lagopesole… e poi vi aspettiamo per scoprirlo dal vivo!”.