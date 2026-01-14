Ancora un incidente sulla Basenta! Polizia e Anas sul posto

Ancora un incidente sulla Basenta.
Ad avere la peggio un esemplare di lupo investito lungo la statale 407, in territorio di Bernalda.
Sul posto sono intervenuti la Polizia stradale e i tecnici dell’Anas.
Raccomandiamo la massima prudenza.
Sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2026 le nuove tariffe dei pedaggi autostradali, adeguate all’inflazione con un aumento medio dell’1,5%, pari all’indice di inflazione…
I nostri leoni hanno dato spettacolo in Semifinale di Coppa Italia Serie C. Nella sfida contro la Ternana, il risultato della gara premia il Potenza…
Il governo e la destra sulla sicurezza “hanno fallito”. Il modello securitario “di chi in 3 anni ha creato nuovi reati e inasprito le pene…
Domenica 11 gennaio 2026, a Potenza, alle premiazioni dei Campionati Assoluti e dei Campionati a Squadre di Tennis 2025, il Tennis Club Muro Lucano ha…
“La scelta di affidare nuovamente la guida del gruppo consiliare a Michele Casino nasce da una valutazione condivisa e responsabile, compiuta nell’interesse dell’azione politica di…
L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha avviato un’indagine conoscitiva sulla filiera agroalimentare italiana, ma con un focus specifico sul ruolo della grande distribuzione…
“La Regione Basilicata, in sinergia con il Governo, continua a investire nella sicurezza delle scuole. Stanziati 3,7 milioni di euro per interventi di messa in…
“La strada Provinciale 46 è finalmente tornata percorribile“. Lo annuncia il Sindaco di Castelluccio Superiore, Francesco Limongi, che scrive: “Voglio dedicare un ringraziamento speciale alla…
Il Governo ha nuovamente modificato il bonus cultura. L’ex 18app, introdotta per dare ai diciottenni un bonus da circa 500 euro da spendere in prodotti…
Tanta attesa a Pignola per la 624ª Edizione della Festa di Sant’Antonio Abate, nelle scuderie pignolesi si ultimano “Sunagliërë” e “Capezze” per addobbare al meglio…
Pignola si prepara a festeggiare il suo Carnevale Storico. L’amministrazione comunale dà appuntamento a Domenica 18 Gennaio 2026 alle ore 16:00 in Piazza Vittorio Emanuele…
La risoluzione approvata all’unanimità dal Consiglio regionale rappresenta un passaggio significativo non solo nel merito delle politiche industriali legate allo stabilimento Stellantis di Melfi e…