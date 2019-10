Antonio, Fabio e Paolo, talenti lucani, tra 3000 atleti provenienti da tutta Italia e dall’estero!

Lo scorso week-end, nei giorni 5 e 6 Ottobre, si è svolta la IX edizione della ambita gara extra-federale di nuoto in acque libere SWIMTHEISLAND, che si tiene ogni anno nel primo week-end di Ottobre a Bergeggi, in provincia di Savona.

Si tratta di uno degli eventi sportivi di nuoto più entusiasmanti a livello europeo, poiché abbraccia un tratto di costa davvero interessante dal punto di vista naturalistico: l’Area Marina protetta di Bergeggi, una zona di mare salvaguardata che nasconde nelle sue profondità un patrimonio inestimabile tra grotte sotterranee e punti di immersione spettacolari, tra cui il Canalone, il Pifferaio e la Grotta Marina di Punta Predani.

A questo evento, ormai divenuto appuntamento immancabile per gli atleti della ASD Old Friends Nuoto del Presidente Curcio Antonio, giunto alla quinta partecipazione personale, a cui si aggiungono anche Curcio Fabio e Perrillo Paolo, hanno partecipato oltre 3000 atleti provenienti da tutta Italia ed anche dall’Estero.

Gli atleti lucani che hanno partecipato alla gara del miglio marino si sono classificati rispettivamente:

Curcio Antonio, Master 50, tempo 37′ 02″ pos. 350/768 assoluta mentre 88/229 di categoria;

Curcio Fabio, Agonista, tempo 33′ 06″ pos. 206/768 assoluta mentre 52/70 di categoria;

Perrillo Paolo, Master 55, tempo 33′ 17″ pos. 210/768 assoluta mentre 5/56 di categoria.

Con questa uscita si è conclusa la stagione di nuoto in acque libere per la compagine lucana che, tra gare Federali FIN ed extrafederali, ha raggiunto un obiettivo in classifica generale di assoluto rispetto: 75° con 403 punti su ben 311 società italiane partecipanti al campionato Italiano Master.

Un ringraziamento va a tutti gli atleti: Scaldaferri Domenico, Di Lorenzo Luigi, Brancato Chiara, Amato Paola, Curcio Fabio, Curcio Antonio, Perillo Paolo, Lotito Sergio, Iocco Diego, De Carlo Carmela.

Facciamo i complimenti ai nostri campioni che, con i loro risultati, hanno portato in alto la bandiera del talento lucano.