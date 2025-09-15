Archivio di Stato di Potenza: “da oltre 30 anni attende di essere restituito alla città”. Questi gli ultimi aggiornamenti

“Nella giornata di oggi mi sono recato a Roma per un incontro istituzionale con il Direttore Generale dell’Archivio di Stato, Antonio Tarasco che ringrazio per la disponibilità, al fine di superare l’impasse determinato dal pensionamento del precedente RUP (Responsabile Unico del Procedimento) e sbloccare la situazione con l’impresa aggiudicataria dell’appalto per i lavori di ristrutturazione dell’Archivio di Stato di Potenza.

Così sottolinea Alessandro Galella, Consigliere Regionale – Fratelli d’Italia che prosegue:

“Una struttura che da oltre 30 anni attende di essere restituita alla città di Potenza, dopo un immobilismo inaccettabile che ha finito per negare ai cittadini la fruizione di uno degli edifici storicamente e architettonicamente più rilevanti del Capoluogo.

Oggi, finalmente, ci sono le condizioni per imprimere un’accelerazione decisiva.

Il nuovo RUP, il dott. Moramarco, attuale direttore dell’Archivio di Stato di Potenza, ha già avviato le interlocuzioni con l’impresa, che sarà presente domani ad un incontro tecnico finalizzato a dare il via alla fase esecutiva.

La ditta aggiudicataria, subentrata dopo il fallimento della precedente, si è trovata ad affrontare un progetto ormai obsoleto rispetto alle attuali normative vigenti per strutture analoghe.

È stato necessario un lavoro di rimodulazione sia in termini di sicurezza che di costi, che ha comportato un incremento di spesa di circa 1,2 milioni di euro.

Il mio ruolo, in qualità di consigliere regionale, è stato e continuerà ad essere quello di vigilare e sollecitare le istituzioni affinché l’Archivio di Stato torni a vivere e a svolgere il ruolo che gli spetta nel tessuto culturale e identitario della nostra città.

Questo edificio non rappresenta solo un contenitore di memoria, ma un simbolo della nostra storia e del nostro futuro”.