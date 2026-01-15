Avigliano pronta per “Crescere Insieme”. Ecco il progetto e tutti gli appuntamenti in programma

Ad Avigliano parte “Crescere Insieme”, pensato per accompagnare e sostenere i genitori nel delicato e fondamentale ruolo educativo.
Il progetto affronterà temi di grande attualità e rilevanza educativa, tra cui:
- uso consapevole dei dispositivi tecnologici e prevenzione delle dipendenze digitali;
- educazione affettivo-sessuale;
- promozione di scelte alimentari sane e corretti stili nutrizionali.
La prima fase progettuale, rivolta a tutti i genitori, prenderà avvio il 21 gennaio 2026 e proseguirà fino a marzo 2026, seguendo il calendario indicato in locandina.
Seguirà una seconda fase di progetto rivolta agli alunni, fatta di cicli di laboratori formativi che si svolgeranno in ambito scolastico fino a giugno 2026.
Di seguito la locandina con i dettagli.