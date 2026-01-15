ULTIME NEWS

Avigliano pronta per “Crescere Insieme”. Ecco il progetto e tutti gli appuntamenti in programma

15 Gennaio 2026

Ad Avigliano parte “Crescere Insieme”, pensato per accompagnare e sostenere i genitori nel delicato e fondamentale ruolo educativo.

Il progetto affronterà temi di grande attualità e rilevanza educativa, tra cui:

  • uso consapevole dei dispositivi tecnologici e prevenzione delle dipendenze digitali;
  • educazione affettivo-sessuale;
  • promozione di scelte alimentari sane e corretti stili nutrizionali.

La prima fase progettuale, rivolta a tutti i genitori, prenderà avvio il 21 gennaio 2026 e proseguirà fino a marzo 2026, seguendo il calendario indicato in locandina.

Seguirà una seconda fase di progetto rivolta agli alunni, fatta di cicli di laboratori formativi che si svolgeranno in ambito scolastico fino a giugno 2026.

Di seguito la locandina con i dettagli.