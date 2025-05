Balvano si colora di rosa: una camminata per la salute e la prevenzione. Ecco l’iniziativa

Il 25 Maggio, le strade di Balvano si coloreranno di rosa in occasione di “Balvano in Rosa – Camminiamo insieme per le donne”, un evento dedicato alla salute, alla prevenzione del tumore al seno e alla solidarietà.

La manifestazione prenderà il via alle ore 9:00 da via Giovanni Paolo II, dove cittadine e cittadini sono invitati a partecipare a una camminata simbolica, indossando un capo di abbigliamento rosa.

Un gesto semplice, ma carico di significato, per promuovere la cultura della prevenzione e l’unione nella lotta contro una delle malattie oncologiche più diffuse tra le donne.

L’iniziativa vuole essere non solo un momento di partecipazione collettiva, ma anche uno spazio di informazione, consapevolezza e vicinanza.

L’evento è sostenuto da una fitta rete di realtà locali, tra cui:

Consigliera di Parità Provinciale;

Amministrazione Comunale di Balvano;

Fondazione IncontraDonna Basilicata;

PZxD;

Pro Loco Balvano;

Associazione Protezione Civile Balvano;

Croce Rossa Italiana – Comitato di Melandro ODV;

Croce Rossa Italiana – Sede di Balvano;

FIDAS Basilicata.

L’appello finale degli organizzatori è semplice ma potente:

“Una camminata simbolica per dire sì alla vita, sì alla consapevolezza, sì all’unione.

Perché la prevenzione è un cammino che si fa in tanti”.

Ecco la locandina dell’iniziativa.