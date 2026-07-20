Al Marateale l’anteprima di “Rivedersi”, il corto sulla cultura della cura: l’appuntamento

Il cortometraggio “Rivedersi”, il nuovo progetto cinematografico prodotto dall’Associazione Arcipelago Eva odv, sarà tra i protagonisti della XVIII edizione del Marateale – Premio Internazionale Basilicata, uno degli appuntamenti cinematografici più prestigiosi del Mezzogiorno.

Domani, 21 luglio, sul palco del suggestivo Teatro sul Mare dell’Hotel Santavenere di Maratea, sarà presentato in anteprima il trailer ufficiale dell’opera, un racconto intenso che affronta il tema del cancro attraverso uno sguardo profondamente umano, dove la medicina incontra il linguaggio universale delle emozioni, della speranza e della bellezza.

Nella stessa serata, il cortometraggio sarà proiettato integralmente a Trecchina, nell’ambito degli eventi collaterali della manifestazione, alla presenza di tutto il cast.

Diretto da Adelaide Dante De Fino e Michele Bizzi, “Rivedersi” vede la partecipazione straordinaria dell’attrice Bianca Nappi ed è impreziosito da un cast interamente lucano composto da Eva Immediato, Gabriella Bagnasco, Flame (Mattia Sciaraffa) e Antony Traficante.

Le riprese hanno trasformato gli spazi dell’Irccs Crob e gli scenari naturali dei Laghi di Monticchio in un set cinematografico capace di coniugare il rigore della cura con la forza evocativa del paesaggio lucano.

Il risultato è un’opera che restituisce centralità alla persona, raccontando il percorso oncologico non soltanto dal punto di vista clinico, ma anche attraverso il valore delle relazioni, dell’ascolto e del sostegno emotivo.

“Rivedersi” nasce con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sull’importanza di un approccio integrato alla malattia, in cui l’assistenza sanitaria si affianca al supporto psicologico e umano, valorizzando il ruolo delle reti di solidarietà e delle associazioni che ogni giorno accompagnano pazienti e famiglie lungo il percorso di cura.

La presenza al Marateale rappresenta un importante riconoscimento per un progetto che unisce cinema, cultura e impegno sociale, confermando il potere delle immagini come strumento di sensibilizzazione e di promozione di una nuova cultura della cura, fondata sull’empatia, sulla dignità della persona e sulla forza della comunità.

Partner del progetto la “Lucana Film Commission”, la Regione Basilicata, l’Irccs Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata (Crob) e il Gal “La cittadella del sapere”.

La XVIII edizione del Marateale si svolgerà a Maratea da oggi al 25 luglio.

Di seguito la locandina con i dettagli.