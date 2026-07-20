Meteo: su Potenza fine del caldo estremo in arrivo! Temperature in calo. Ecco le previsioni

Dal 21-22 luglio atteso su tutto il Paese un netto cambiamento di circolazione con temperature che torneranno progressivamente intorno alle medie stagionali, accompagnate da locale instabilità per via dell’intensificazione di venti dai quadranti settentrionali.
Ma che tempo ci attende su Potenza?
Secondo gli esperti di 3bmeteo infatti, Martedì 21 Luglio, avremo bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 34°C, la minima di 23°C.
Mercoledì 22 Luglio avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 28°C, la minima di 18°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.