Basentana, tratta Potenza – Napoli: “bus stracolmi costretti a deviare sulla provinciale”! Ecco cosa sta succedendo

“Ci viene segnalato da alcuni viaggiatori che percorrono spesso la tratta Potenza – Napoli, che la Basentana, oltre agli innumerevoli problemi dovuti a continui cantieri in corso d’opera, risulta chiusa al transito degli autobus, con gli stessi costretti a deviare sulla provinciale causando caos in ordine di traffico e ritardi.

Una situazione insostenibile e paradossale”.

A segnalarlo è il coordinamento di Italia Viva Potenza che dopo aver sollecitato chiarimenti istituzionali nelle scorse settimane e richiesto un nuovo piano per la tratta del Frecciarossa Taranto Potenza Napoli Roma Firenze Bologna Milano, torna sul tema infrastrutture e trasporti e sottolinea:

“Oltre a questi problemi si aggiunge il fatto che gli autobus sono quasi sempre stracolmi, rendendo il viaggio così ancora più estenuante e con il rischio che qualche viaggiatore non possa usufruire del servizio per scarsità di posti. Il trasporto stradale e ferroviario versa in condizioni disastrose e mortificanti per un capoluogo di regione e per una Basilicata che vuole proiettarsi nel futuro con collegamenti sempre più veloci”.

Dopo il Frecciarossa, dove ricordiamo una seconda commissione prontamente convocata dal nostro Luca Braia e con l’interessamento di Mario Polese e che ha visto l’assessore Merra assente, oggi segnaliamo anche questo ennesimo disagio che ricade su tutti i viaggiatori lucani e non, per una situazione inerente ai trasporti e alle infrastrutture che sta diventando insostenibile.

Un tema di cui non si conosce lo stato di avanzamento dei lavori delle tratte ferroviarie e stradali, con provvedimenti improvvisati che non vedono il coinvolgimento di associazioni, enti e cittadini.

Non possiamo più tollerare oltre, visto anche il flusso stradale che sarà certamente in aumento dalle prossime settimane e con le temperature in risalita, che graveranno su umori, servizi e logistica per numerosi cittadini.

Per questo, è nostra intenzione assumere già dalle prossime ore un’iniziativa in merito, sollecitando gli Enti preposti e chiedendo un deciso cambio di rotta”.a

