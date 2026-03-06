Basilicata: bovino di grossa taglia intrappolato! Sul posto Vigili del fuoco e Nucleo Elicotteristi del Reparto di Bari

Nel pomeriggio di ieri, 5 marzo 2026, i Vigili del Fuoco del Comando di Matera hanno concluso con successo un delicato intervento di soccorso animale nell’agro di Montalbano Jonico.
Intorno alle ore 15:50, la squadra VV.F. del distaccamento volontari di Montalbano Jonico è intervenuta in Contrada Pecorella per il recupero di un bovino di grossa taglia (circa 3-4 quintali) rimasto intrappolato in una zona impervia.
L’animale, scivolato in una scarpata, era impossibilitato a risalire autonomamente verso il piano.
Data la complessità del terreno, è stato necessario l’intervento del Nucleo Elicotteristi del Reparto Volo dei Vigili del Fuoco di Bari.
L’elicottero ha permesso il sollevamento in sicurezza del bovino tramite apposite imbracature.
Sul posto è intervenuto anche il personale veterinario dell’ASL competente per monitorare le condizioni di salute dell’animale durante tutte le fasi del recupero.
L’intervento, seppur complesso, si è concluso senza particolari criticità, permettendo di mettere in salvo l’esemplare e restituirlo al proprietario.
Ecco le foto.