Basilicata, elezioni primavera 2024: secondo questo sondaggio in netto vantaggio il Presidente uscente, Vito Bardi, e la sua maggioranza. I dettagli

In vista delle elezioni di primavera 2024, in Basilicata, il Presidente uscente, Vito Bardi, e la sua maggioranza di centrodestra sembrano in netto vantaggio.

È quanto emerge da un sondaggio realizzato da EMG di Fabrizio Masia.

Nel dettaglio:

“la coalizione che sostiene l’ex generale della Guardia di Finanza, è al 46% nelle intenzioni di voto con Fratelli d’Italia al 20%, seguita da Forza Italia al 10%.

A seguire Lega all’8%, Lista Bardi al 5%, Noi moderati all’1,5% e l’Udc all’1,5%.

Il centrosinistra allargato ai 5 Stelle si ferma al 38%, con i grillini al 17%, il Pd al 13%, Alleanza Verdi Sinistra al 2% e altri al 6%. Azione, che al momento non è apparentata con nessuno al 6%, mentre Italia Viva, che potrebbe appoggiare il Presidente uscente, è al 4%.

Il Presidente Bardi è addirittura oltre la coalizione, con il 48% delle intenzioni di voto.

Ovvero un +6% rispetto a quanto raccolto nel 2019.

Il 57% dei lucani è soddisfatto della qualità della vita nella propria regione ed il 51% promuove l’operato del Presidente Bardi.

Al momento il 43% dei lucani andrà sicuramente a votare, mentre il 27% probabilmente lo farà.

