Basilicata, nuovi Autobus: “Priorità per operai Stellantis”. La richiesta

“Ho avuto modo di sperimentare quanto scomodi fossero i bus per gli operai della Stellantis (ma vale anche per l’indotto) nel viaggio Melfi-Ferrandina.

Ma questo potrebbe valere, in parte, per altre corse, anche meno lunghe.

All’andata e al ritorno, considerate le ore di lavoro di fabbrica, bus con sedute strette e spalliere non reclinabili rendono più pesante la fatica per operaie e operai”.

Lo dichiara Piero Lacorazza, capogruppo del Pd in Consiglio regionale, che aggiunge:

“Abbiamo più volte sollecitato l’assessore regionale Pasquale Pepe e da mesi non molliamo la presa.

L’occasione dell’arrivo dei nuovi bus potrebbe essere determinante per accompagnare la consegna alle aziende di trasporto con la richiesta di assumere tra le priorità urgenti un maggior comfort per i viaggi delle operaie e degli operai”.