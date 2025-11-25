Potenza, auguri a nonno Angelo della provincia per i suoi 100 anni!

Una giornata di festa e commozione oggi a Venosa, dove la comunità si è stretta con affetto attorno ad Angelo Mastrangelo, che ha raggiunto l’importante traguardo dei 100 anni.

Questi gli auguri dell’Amministrazione Comunale:

“Cent’anni di vita, di storia, di ricordi!

Oggi tutta la nostra comunità si unisce nel celebrare un traguardo straordinario: i 100 anni del nostro concittadino Angelo Mastrangelo.

Un secolo di esperienze, sorrisi, saggezza e amore per la vita, un esempio prezioso per tutti noi.

Per questa occasione speciale, il Sindaco Francesco Mollica ha consegnato una targa, alla presenza di Mons.Ricco Talucci Don Michele Cavallo e dell’Assessora alle Politiche Sociali Lucia Divietri, con la seguente motivazione:

“Per aver arricchito con la sua vita e la sua storia la comunità di Venosa, testimone prezioso dei nostri valori e custode della memoria collettiva.”

Un applauso e un abbraccio caloroso al nostro concittadino centenario: che la gioia di oggi illumini ancora a lungo i suoi giorni!”.

Un compleanno che arricchisce ancor di più la nostra Terra.