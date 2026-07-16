Basilicata: oltre 700 borse di studio per gli studenti. I dettagli

“Sono state approvate le graduatorie della quarta edizione dell’Avviso pubblico ‘Il Valore del Sapere’, una misura nella quale la Regione Basilicata continua a credere con convinzione perché investire sul merito, sui giovani e sulla scuola significa investire sul futuro della nostra comunità.”

Lo dichiara l’Assessore regionale allo Sviluppo Economico, Lavoro e Servizi alla Comunità, Francesco Cupparo, a seguito della pubblicazione sul BUR Basilicata della Determinazione Dirigenziale con la quale sono state approvate le graduatorie delle Linee A e B dell’Avviso finanziato nell’ambito del PR FESR FSE+ Basilicata 2021-2027.

Sottolinea Cupparo:

“L’elevato numero di domande presentate rappresenta il segnale più evidente dell’apprezzamento che studenti e famiglie lucane riservano a questa iniziativa.

Sono state infatti istruite tutte le 1.228 istanze pervenute: un lavoro amministrativo importante che ha consentito di valutare ogni singola candidatura nel pieno rispetto dei criteri previsti dall’Avviso.”

Con la dotazione finanziaria inizialmente prevista, pari a 760.871,39 euro, è stato possibile finanziare 774 borse di studio, mentre 428 studenti sono risultati ammissibili ma non finanziabili esclusivamente per insufficienza delle risorse disponibili.

Le restanti domande escluse riguardano esclusivamente i casi privi dei requisiti previsti dall’Avviso.

Non intendiamo fermarci qui.

Ho già chiesto agli uffici di attivare tutte le verifiche necessarie per individuare le risorse utili ad integrare la dotazione finanziaria dell’Avviso.

L’obiettivo politico che ci siamo dati è quello di consentire lo scorrimento integrale delle graduatorie e garantire il finanziamento anche alle 428 istanze risultate ammissibili, oggi rimaste escluse unicamente per la limitatezza delle risorse stanziate.”

Aggiunge Cupparo:

“Ritengo doveroso dare una risposta concreta a tutti gli studenti che hanno dimostrato impegno e merito e che possiedono i requisiti previsti dal bando.

Sarebbe un segnale importante nei confronti delle famiglie lucane e un ulteriore investimento sul capitale umano della nostra regione.

L’istruzione e la formazione rappresentano il presupposto fondamentale per costruire una Basilicata più competitiva, inclusiva e capace di trattenere i propri giovani.

Per questo continueremo a sostenere misure che valorizzano il merito e favoriscono il diritto allo studio, nella consapevolezza che ogni euro investito nella conoscenza produce sviluppo, opportunità e crescita per l’intera comunità regionale.”