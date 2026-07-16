Maratea, “Una Spiaggia per Tutti” prosegue: la Regione stanzia 100 mila euro per l’inclusione e il turismo accessibile

La Giunta regionale della Basilicata ha approvato la delibera di aggiornamento del progetto “Una Spiaggia per Tutti” per le annualità 2026-2027, destinando ulteriori 100 mila euro per garantire la prosecuzione e il potenziamento delle attività di assistenza alle persone con disabilità e ai soggetti fragili presso il lido “Le Pergole” di contrada Fiumicello a Maratea.

La delibera conferma inoltre la Federazione Italiana Nuoto Paralimpico (FINP), attraverso la Delegazione regionale della Basilicata, quale soggetto attuatore del progetto, in considerazione delle competenze maturate e dei risultati conseguiti nelle precedenti edizioni.

L’intervento si inserisce nella strategia regionale di valorizzazione del turismo accessibile e di consolidamento dell’immagine della Basilicata come destinazione inclusiva, capace di garantire pari opportunità di fruizione del mare e delle proprie bellezze naturali.

L’aggiornamento del progetto consentirà di consolidare i risultati già raggiunti, ampliare le attrezzature dedicate alle persone con disabilità, migliorare i servizi offerti con ulteriori investimenti anche di carattere strutturale, rafforzare l’assistenza attraverso un maggior numero di figure professionali e sviluppare nuove iniziative rivolte alle persone fragili durante l’intera stagione balneare, da giugno a settembre.

Tra gli obiettivi del programma figura anche il rafforzamento della promozione turistica del territorio attraverso eventi sportivi di rilievo nazionale. In particolare, il 5 e 6 settembre 2026 Maratea ospiterà il VII Trofeo Città di Maratea, prova del Campionato italiano FINP di nuoto in acque libere, manifestazione che richiamerà sulla costa lucana atleti paralimpici provenienti da tutta Italia con positive ricadute sulle strutture ricettive e sull’economia locale.

Il progetto continuerà inoltre ad avvalersi della collaborazione delle associazioni affiliate alla FINP, che metteranno a disposizione volontari, mezzi di trasporto e un natante per i trasferimenti dei fruitori, consentendo di ampliare i servizi e ottimizzare l’utilizzo delle risorse regionali.

L’assessore regionale allo Sviluppo economico e agli Impianti sportivi, Francesco Cupparo, sottolinea che “con il rifinanziamento del progetto ‘Una Spiaggia per Tutti’ la Regione conferma una scelta che unisce inclusione sociale, diritto allo sport e sviluppo turistico. Rendere il mare accessibile significa garantire pari opportunità a tutti i cittadini e, nello stesso tempo, qualificare l’offerta turistica della Basilicata attraverso un modello di accoglienza moderno, sostenibile e attento ai bisogni delle persone.

L’esperienza maturata a Maratea dimostra che investire nell’accessibilità produce valore sociale, rafforza l’immagine della nostra regione e genera ricadute economiche per il territorio. Vogliamo proseguire su questa strada, consolidando un progetto che rappresenta un esempio concreto di collaborazione tra istituzioni, movimento paralimpico e associazionismo.”

Il delegato regionale FINP Basilicata, Mario Giugliano, evidenzia come “anche per l’estate 2026 saremo in grado di ripetere un’esperienza che negli ultimi due anni ha dato risultati straordinari.

La spiaggia di Maratea ha accolto gratuitamente quasi 200 persone con disabilità provenienti dalla Basilicata e da altre regioni, registrando un incremento costante delle presenze. Il successo del progetto non si misura soltanto nei numeri, ma soprattutto nei sorrisi delle persone che hanno potuto vivere il mare in piena autonomia grazie all’assistenza dei nostri tecnici federali.

Abbiamo visto persone fare il bagno per la prima volta dopo tanti anni, bambini giocare sulla spiaggia senza barriere e intere famiglie trascorrere giornate di serenità e libertà.

Grazie al sostegno della Regione Basilicata potremo migliorare ulteriormente i servizi, potenziare le attrezzature, organizzare nuove attività, comprese visite guidate lungo la costa tirrenica, e rendere sempre più accessibile una delle località più belle del Mediterraneo”.