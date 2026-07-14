Potenza, il Prefetto incontra il nuovo Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Maratea

Il Prefetto di Potenza Michele Campanaro ha ricevuto, questa mattina, presso il Palazzo di Governo, la visita istituzionale del nuovo Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Maratea (PZ), Tenente di Vascello Daniele Cascio, accompagnato dal Comandante uscente Tenente di Vascello Michele Lenti che, nei prossimi giorni, assumerà l’incarico di Capo Servizio presso la Capitaneria di Porto di Pesaro.

Di origini siciliane, il Comandante Cascio consegue la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Palermo, discutendo una tesi in Diritto Processuale Penale. Successivamente ottiene il Diploma di Specializzazione per le Professioni Legali, completa la pratica forense e consegue l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato.

Nel 2016, risulta vincitore del concorso per Ufficiali della Marina Militare in ferma prefissata e, al termine del percorso formativo presso l’Accademia Navale di Livorno, viene assegnato all’Ufficio Affari Internazionali del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, a Roma.

Dopo un anno, supera anche il concorso per Ufficiali a Nomina Diretta della Marina Militare e, conclusa la formazione presso l’Accademia Navale, viene destinato alla Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo (TP), dove, nell’arco di sei anni, ricopre numerosi incarichi di responsabilità, tra i quali Capo Sezione Polizia Marittima, Capo Sezione Demanio e Contenzioso e Capo Servizio Personale Marittimo, Attività Marittime e Contenzioso.

Nel 2024, approda al Comando in Capo della Squadra Navale (CINCNAV), con sede a Roma, svolgendo l’incarico di Consulente di Polizia Giudiziaria e curando procedimenti di natura penale in collaborazione con le Procure Militari e Ordinarie.

Dal prossimo 17 luglio, il Comandante Cascio assumerà ufficialmente la guida dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Maratea (PZ).

Nel corso dell’incontro, che si è svolto in un clima di autentica cordialità, è stata svolta una approfondita ricognizione delle principali questioni di interesse comune, nelle quali si intrecciano le rispettive missioni istituzionali della Prefettura e della Guardia Costiera, in particolare lungo il tratto costiero tirrenico della provincia.

Tra gli esempi più significativi di questa consolidata collaborazione, il Prefetto Campanaro ha ricordato l’ esercitazione del Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse, svoltasi nei mesi scorsi proprio a Maratea (PZ), che ha visto il qualificato contributo dell’Ufficio Circondariale Marittimo nelle attività di pianificazione, coordinamento e intervento, a conferma dell’elevata professionalità e della piena integrazione della Guardia Costiera anche nel sistema provinciale di protezione civile e di gestione delle emergenze a mare.

“L’Ufficio Circondariale Marittimo di Maratea rappresenta un presidio di assoluto rilievo per la sicurezza del nostro territorio, grazie alle elevate competenze che il Corpo delle Capitanerie di Porto esprime quotidianamente nella salvaguardia della vita umana in mare, nella tutela dell’ambiente marino e costiero e nella sicurezza della navigazione e dei trasporti marittimi.

Desidero rivolgere un sentito ringraziamento al Comandante uscente Michele Lenti per il prezioso lavoro svolto e per il costante supporto istituzionale assicurato alla Prefettura nel corso del suo incarico.

Al neo Comandante Daniele Cascio formulo i più sinceri auguri di buon lavoro, nella certezza che il qualificato percorso professionale fin qui maturato rappresenterà un importante valore aggiunto per il territorio di Maratea e per l’intera provincia di Potenza”, le parole del Prefetto Campanaro a fine visita.