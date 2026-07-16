Calcio: Governo ripristina contributo per la serie C. I dettagli

“Grazie al mio emendamento presentato nel provvedimento che contiene misure urgenti per lo sport, viene ripristinato, per la Lega di Serie C e per i vivai giovanili, per la legge Zola, un contributo fondamentale che si era perso”.

Così scrive l’On. Salvatore Caiata, Presidente dell’InCE che aggiunge:

“Un sentito ringraziamento al Governo Meloni, al Ministro Abodi, al relatore Gimmy Cangiano e al nostro capogruppo Amorese per aver accolto con favore quella che è una misura che non solo guarda alle leghe minori, ma che ridà slancio e valorizza il settore giovanile di cui abbiamo tanto bisogno”.