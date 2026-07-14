Stellantis: nuova Alfa Romeo entro 2027 a Melfi. I dettagli

“Entro fine 2027 Melfi potrà contare anche su un nuovo modello Alfa Romeo, con cui coinvolgeremo sempre di più la filiera locale”.

Lo ha ricordato Emanuele Cappellano, responsabile Europa di Stellantis, che – al tavolo automotive al Mimit – ha mostrato in anteprima un dettaglio della nuova vettura.

Ha detto Cappellano:

“So che è solo un piccolo dettaglio, ma è il massimo che posso condividere in questo momento.

Il team design di Alfa Romeo è al lavoro sugli ultimi particolari, ma come vedete è già pronta.

Vi posso assicurare che incarna una vera Alfa Romeo per carattere e stile e che è davvero bellissima”