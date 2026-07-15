San Chiroco Raparo: per Don Nicola 25 anni di sacerdozio. Auguri!

A San Chiroco Raparo una giornata di profonda emozione e gratitudine per la nostra comunità, riunita per celebrare il 25° anniversario di sacerdozio di Don Nicola.

Così il Sindaco:

“Venticinque anni di ministero rappresentano un cammino fatto di fede, servizio, ascolto e dedizione verso gli altri, un percorso che merita il riconoscimento e la riconoscenza dell’intera cittadinanza.

La presenza del nostro Vescovo, S.E. Mons. Vincenzo Orofino, ha reso questa celebrazione ancora più significativa, alla vigilia dei solenni festeggiamenti in onore di San Chirico Martire, nostro amato Patrono.

Un’occasione che ci ha ricordato il valore del dialogo e della collaborazione tra istituzioni civili e religiose: il Sindaco e il Parroco, pur nella diversità dei rispettivi ruoli, condividono la responsabilità di essere punti di riferimento per la comunità, ascoltare le persone, sostenere i più fragili e lavorare ogni giorno per il bene comune.

La storia dei nostri piccoli paesi ci insegna che solo attraverso questa collaborazione si rafforzano il senso di appartenenza e la coesione della comunità.

A Don Nicola va il più sincero ringraziamento dell’Amministrazione Comunale e di tutti i cittadini di San Chirico Raparo per quanto ha donato in questi venticinque anni di sacerdozio e, in particolare, per il servizio svolto nella nostra comunità.

Con affetto e gratitudine gli rivolgiamo i migliori auguri, affinché continui il suo ministero con la stessa passione, serenità e vicinanza alle persone che hanno sempre contraddistinto il suo cammino.”