Monopattini elettrici, ADOC Basilicata: “assicurazione obbligatoria, ma vigileremo sulle tariffe delle compagnie”

Dal prossimo 16 luglio entrerà ufficialmente in vigore l’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile (RC) per tutti i monopattini elettrici privati in circolazione.

ADOC Basilicata (Associazione per i Diritti e l’Orientamento dei Consumatori) invita tutti i cittadini e i consumatori lucani che usufruiscono di questo innovativo mezzo di trasporto ad adeguarsi tempestivamente alla nuova normativa per evitare le pesanti sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada, che per la mancata copertura assicurativa variano da 100 a 400 euro.

“La sicurezza sulle nostre strade urbane è una priorità indiscussa”, dichiara la presidenza di ADOC Basilicata. “Tuttavia, come associazione a tutela dei consumatori, vigileremo con estrema attenzione affinché le compagnie assicurative offrano tariffe trasparenti ed eque. Il rischio che questo obbligo si trasformi nell’ennesimo ingiustificato rincaro a danno dei cittadini è dietro l’angolo. Chiediamo pacchetti chiari, flessibili e proporzionati alla reale natura di questi mezzi di micromobilità”.

Gli obblighi per i conducenti:

L’associazione ricorda che la scadenza del 16 luglio per la polizza RC si aggiunge agli altri obblighi già scattati in precedenza:

· Contrassegno identificativo plastificato (targa): la richiesta deve essere presentata in modalità telematica o presso gli uffici della Motorizzazione Civile.

· Uso del casco protettivo: esteso a tutti i conducenti, indipendentemente dall’età.

· Copertura assicurativa: la polizza dovrà essere esibita in caso di controlli da parte delle forze dell’ordine.

Supporto e tutele

“Molti utenti lucani si stanno rivolgendo ai nostri sportelli territoriali di Potenza e Matera, disorientati dalle scadenze e dalle procedure”, prosegue la nota dell’associazione. “Oltre al rischio di sanzioni, ricordiamo che senza assicurazione non opera la tutela del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada in caso di sinistro. Invitiamo chiunque avesse dubbi sulla conformità del proprio mezzo, o riscontrasse anomalie e rincari ingiustificati nei preventivi delle compagnie, a contattare i nostri consulenti per ricevere assistenza e far valere i propri diritti”.

Allo stesso tempo, ADOC Basilicata si dice fiduciosa che gli operatori della Polizia Locale vigileranno con attenzione sulla corretta applicazione delle nuove norme, in particolare per scoraggiare l’uso dei monopattini da parte di chi non possiede i requisiti previsti dalla legge.