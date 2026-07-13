Premio Medicina in memoria di Potito Petrone, “illustre medico di Pignola e riferimento nel panorama nazionale”! Ecco le novità e come partecipare

La Pro Loco Circolo Culturale “Il Portale” rende noto che è stato pubblicato il bando di partecipazione alla XXXVI edizione del Premio di Medicina intitolato alla memoria del Prof. Potito Petrone, prestigioso riconoscimento dedicato all’illustre medico pignolese, istituito con l’obiettivo di valorizzare il merito e sostenere i giovani medici lucani nel loro percorso di crescita professionale e scientifica.

Le candidature potranno essere presentate dal 13 luglio al 30 settembre 2026, secondo le modalità indicate nel bando ufficiale, disponibile sul sito istituzionale della Pro Loco www.prolocoilportale.it.

L’edizione 2026 presenta alcune significative novità nella composizione della Commissione giudicatrice.

La Presidenza della Commissione è affidata al Dott. Paolo Severino, mentre entra a far parte dell’organismo anche il Dott. Roberto Falabella, il cui contributo andrà ad arricchire ulteriormente il profilo scientifico e professionale della Commissione.

Giunto alla sua trentaseiesima edizione, il Premio rappresenta ormai un appuntamento consolidato nel panorama delle iniziative dedicate alla valorizzazione dell’eccellenza medica lucana, confermando l’impegno della Pro Loco Circolo Culturale “Il Portale” nel promuovere

la cultura del merito e nel mantenere viva la memoria del Prof. Potito Petrone attraverso un’iniziativa che continua a guardare al futuro delle nuove generazioni di professionisti della medicina.

Per ulteriori informazioni e per consultare il bando completo è possibile visitare il sito istituzionale della Pro Loco: www.prolocoilportale.it.