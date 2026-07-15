Vasto incendio a Maratea! Chiuso il Cammino di San Biagio e la Via Ferrata. Ecco il provvedimento

L’Amministrazione Comunale di Maratea fa sapere:

“A causa del vasto incendio sviluppatosi nella notte, che ha coinvolto la frazione di Santa Caterina, il Monte San Biagio ed interessato anche le aree limitrofe alla Basilica di San Biagio e alla statua del Cristo Redentore, si rende necessario interdire il percorso del Cammino di San Biagio e l’accesso alla Via Ferrata.

Il provvedimento, in vigore fino a nuove disposizioni, è urgente ed è finalizzato a garantire la sicurezza pubblica e consentire le dovute verifiche strutturali, di stabilità e percorribilità.

Si invitano i cittadini e i gentili ospiti a prestare massima attenzione e a rispettare le disposizioni impartite in questo momento difficile per la nostra Città.

Si raccomanda di evitare l’area per non intralciare le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza.

Ci scusiamo per il disagio e ringraziamo per la collaborazione”.