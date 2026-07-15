Maratea, concluse le operazioni di spegnimento del vasto incendio: Vigili del fuoco a lavoro ininterrottamente per tutta la notte. Le foto

Si sono concluse alle ore 14:00 circa le operazioni di spegnimento del vasto incendio di vegetazione sviluppatosi nella notte tra il 14 e il 15 luglio 2026 in località Santa Caterina, nel Comune di Maratea.

Per le operazioni di spegnimento sono state impiegate tre squadre dei Vigili del Fuoco, supportate da un ulteriore squadra di supporto, per un totale di 17 unità e 7 automezzi.

Le squadre hanno operato ininterrottamente per tutta la notte al fine di contenere il fronte di fiamma, garantendo la salvaguardia delle persone e dei turisti presenti nelle abitazioni della zona, nonché la protezione delle infrastrutture minacciate dall’incendio.

Dalle prime ore della mattinata sono entrati in azione anche un velivolo ad ala fissa Canadair della flotta aerea dello Stato e un elicottero della Regione Basilicata, il cui impiego si è rivelato determinante nelle operazioni di spegnimento dall’alto.

Nella stessa mattinata è inoltre intervenuta una squadra del Consorzio di Bonifica della Basilicata, impegnata nelle attività di lotta attiva agli incendi boschivi.

Il coordinamento di tutte le operazioni, con la direzione delle risorse terrestri e dei mezzi aerei, è stato assicurato dal Direttore delle Operazioni di Spegnimento (DOS) del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco del Comando di Potenza.

Le attività di spegnimento si sono rivelate particolarmente complesse a causa della morfologia impervia del territorio, che ha reso difficoltoso l’accesso alle aree interessate dal rogo e le operazioni di contenimento delle fiamme.

Sul posto hanno inoltre operato i Carabinieri Forestali, la Polizia Locale, personale della Provincia e il Sindaco del Comune di Maratea, che hanno collaborato nella gestione dell’emergenza, nelle attività di supporto al coordinamento e nel ripristino delle condizioni di sicurezza della viabilità interessata.

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