Potenza, avvio del cantiere nell’area dell’ex Scuola Torraca: “momento significativo per la città”

Riceviamo e pubblichiamo una nota del gruppo consiliare “Uniamoci per Potenza”:

“L’avvio del cantiere nell’area dell’ex Scuola Torraca, con l’apposizione dei primi picchetti e l’inizio delle attività propedeutiche ai lavori, rappresenta un momento significativo per la città di Potenza e per il percorso di rigenerazione urbana avviato dall’Amministrazione guidata dal sindaco Vincenzo Telesca.

Sappiamo bene che la Torraca è un luogo legato ai ricordi e alla crescita di intere generazioni di potentini.

Proprio per questo la sua trasformazione assume un valore ancora più importante: evitare che un edificio ormai inutilizzato e destinato al degrado si trasformi definitivamente in un rudere nel cuore del centro storico e restituire alla città uno spazio rinnovato, funzionale e pienamente integrato nel tessuto urbano.

Si tratta di un intervento che per anni è stato considerato un obiettivo difficile da raggiungere e che oggi, grazie al lavoro amministrativo svolto, entra finalmente nella fase concreta della realizzazione. Un risultato che testimonia l’impegno dell’Amministrazione nel salvaguardare finanziamenti strategici e nel trasformarli in opere reali al servizio della comunità.

L’avvio dei lavori dell’ex Torraca non rappresenta però un episodio isolato, ma si inserisce in una stagione di importanti interventi che stanno interessando l’intera città.

Dall’inaugurazione del Parco Rodari agli interventi di rigenerazione urbana previsti a Bucaletto, fino alla delibera approvata dalla Giunta comunale e pubblicata il 25 giugno 2026, che ha definito il percorso per la concessione pluriennale dello stadio Alfredo Viviani e del campo ex Enaoli, con una durata fissata in 23 anni; dai prossimi interventi sulla piscina olimpionica e sul palazzetto dello sport di Macchia Giocoli ai lavori di riqualificazione dell’ex CONI di Montereale, fino alla realizzazione dell’ascensore che collegherà via Cavour al centro storico, Potenza sta vivendo una fase di rinnovato dinamismo e di concreta trasformazione.

Sono opere attese da anni che, una dopo l’altra, stanno finalmente trovando attuazione.

Alcuni cantieri riprendono dopo lunghi periodi di stallo, altri prendono avvio dopo aver superato complessi iter amministrativi e tecnici. Tutti, però, concorrono a un’unica visione di città: una Potenza più moderna, accessibile, connessa e capace di valorizzare il centro storico così come i quartieri.

Come gruppo consiliare Uniamoci per Potenza guardiamo con soddisfazione a questo fermento amministrativo e infrastrutturale. Le sfide da affrontare restano numerose, ma oggi la città può finalmente vedere concretizzarsi interventi che per troppo tempo sono rimasti soltanto annunci, progetti o aspettative.

Siamo consapevoli che l’apertura di numerosi cantieri possa comportare temporanei disagi per cittadini, residenti e attività commerciali. Si tratta, tuttavia, di una fase inevitabile per realizzare opere attese da anni e costruire una città più moderna, funzionale e attrattiva.

L’intervento sull’area dell’ex Torraca, in particolare, consentirà di riqualificare uno degli spazi più significativi del centro storico, valorizzando ulteriormente il contesto urbano che ruota attorno alla Torre Guevara e contribuendo ad accrescere l’attrattività, il prestigio e la qualità complessiva della zona.

Una volta completati, questi interventi restituiranno ai cittadini spazi più sicuri, accessibili e decorosi, generando benefici duraturi sotto il profilo sociale, culturale ed economico e rafforzando il ruolo del centro storico come luogo di identità, aggregazione e sviluppo per l’intera comunità.

La rigenerazione urbana non è un concetto astratto, ma un processo che prende forma attraverso interventi concreti capaci di restituire spazi, servizi e opportunità alla comunità.

I cantieri che oggi si aprono in diversi punti della città rappresentano tasselli di una visione più ampia, che punta a valorizzare il patrimonio urbano esistente, migliorare la qualità della vita dei cittadini e rafforzare l’attrattività di Potenza.

È un percorso impegnativo, che richiede tempo, determinazione e continuità amministrativa, ma che sta finalmente iniziando a produrre risultati visibili e a delineare il volto della Potenza del futuro”.