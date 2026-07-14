Basilicata, sanità: la signora Michela, mamma di un bambino con disabilità, ringrazia pubblicamente tutto il personale lucano. Complimenti ai nostri professionisti!

Una testimonianza di buona sanità arriva dal mondo dei social.

La signora Michela Laserra, mamma di un bambino con disabilità, ha pubblicato un video in cui ringrazia pubblicamente tutto il personale lucano che segue quotidianamente suo figlio e l’operato dell’assessore regionale alla Salute, Politiche della Persona e Pnrr, Cosimo Latronico.

La signora Laserra nel suo racconto ha evidenziato il livello di professionalità riscontrato nelle strutture del territorio, ma anche l’ascolto e la vicinanza dimostrati dalle istituzioni regionali di fronte alle difficoltà che una famiglia con un minore disabile si trova ad affrontare.

La signora lancia un messaggio di fiducia nella sanità lucana, invita i medici anche provenienti dal Nord Italia, a lavorare in Basilicata che descrive come una piccola regione dove si trovano professionalità, attenzione e vicinanza ai pazienti.

Dichiara l’assessore Cosimo Latronico:

“Voglio ringraziare sinceramente la signora Michela e con lei tutte le famiglie lucane che affrontano queste battaglie.

Sapere che i nostri servizi sul territorio riescono a offrire non solo cure mediche, ma anche una presa in carico globale della persona, è una testimonianza importante.

Ribadisco il massimo impegno nel continuare a investire sulla medicina territoriale, sull’abbattimento delle barriere assistenziali e sui progetti di autonomia e inclusione.

Nessuna famiglia in Basilicata deve trovarsi ad affrontare la disabilità in condizioni di solitudine.

Le istituzioni e le strutture sanitarie continueranno a lavorare per garantire a tutti risposte efficaci”