Meteo Potenza: arriva il grande caldo, temperature oltre i 30°! Le previsioni

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque.
Ma che tempo ci attende su Potenza?
Secondo gli esperti di 3bmeteo infatti, Giovedi 16 Luglio, avremo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 35°C, la minima di 24°C.
Venerdì 17 Luglio avremo bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 36°C, la minima di 22°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.