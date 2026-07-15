Tito: l’Orchestra 131 della Basilicata cambia pelle e si tuffa nel grande jazz con Marco Pierobon, trombettista italiano formidabile. I dettagli dell’evento

Sabato 18 Luglio, l’Orchestra 131 della Basilicata cambia pelle e si tuffa nel repertorio del grande jazz.
Scrive l’amministrazione comunale di Tito:
“A 100 anni dalla nascita, infatti, “Corto Circuito” rende omaggio a uno dei massimi trombettisti di tutti i tempi, Miles Davis, con il concerto “100 anni Miles!”.
Appuntamento nel cortile della Biblioteca Comunale “L. Ostuni”, alle ore 20:30.
Sul podio dell’orchestra lucana sale Marco Pierobon, che è trombettista italiano formidabile, arrangiatore di classe, prima tromba di alcune tra le più prestigiose orchestre italiane, docente e formatore.
Pierobon ha rivisitato, per l’occasione, in chiave sinfonica alcuni standard immortali di Miles Davis, per un esperimento che si preannuncia elettrizzante, proprio nello spirito di ‘Corto Circuito'”.
Ecco la locandina dell’evento.