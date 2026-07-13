Potenza: nuova ondata di caldo in arrivo! Ecco le previsioni aggiornate

Nel corso dei prossimi giorni l’anticiclone africano prenderà il pieno controllo del Sud, dando il via a un’ondata di caldo molto intensa tra Molise, Puglia e Basilicata.
Ma che tempo ci attende su Potenza?
Secondo gli esperti di 3bmeteo infatti, Martedì 14 Luglio, avremo bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 33°C, la minima di 21°C.
Mercoledì 15 Luglio avremo bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 36°C, la minima di 21°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.