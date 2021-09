I nuovi casi Covid nelle 24 ore sono 3.361, contro i 5.315 di ieri.

I tamponi sono 134.393, 125 mila in meno rispetto a ieri, il tasso di positività sale dal 2% al 2,5%.

I decessi sono 52 (ieri 49), per un totale di 129.567 vittime dall’inizio dell’epidemia.

Nelle terapie intensive, due in meno (ieri +3) con 32 ingressi del giorno, e sono 570 in tutto, mentre i ricoveri ordinari aumentano di 86 unità (ieri +12), 4.302 in tutto.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)