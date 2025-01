Basilicata, risposte alle emergenze degli agricoltori e degli allevatori: questi gli esiti dell’incontro in Regione

Questa mattina si è svolto un importante incontro tra:

l’Assessore regionale alle Politiche Agricole e Forestali, Carmine Cicala,

il Presidente del Consorzio di Bonifica, Giuseppe Musacchio,

il Direttore del Dipartimento delle Politiche Agricole, Vittorio Restaino.

Al centro del confronto, il monitoraggio costante delle disponibilità idriche e la programmazione condivisa dei cicli colturali per i prossimi mesi.

Ha dichiarato l’Assessore:

“La crisi idrica che ha colpito la nostra regione la scorsa estate ha creato una situazione di grande difficoltà per il comparto agricolo e zootecnico ma siamo determinati a lavorare in sinergia con il Consorzio di Bonifica e le organizzazioni professionali per individuare soluzioni concrete a sostegno degli agricoltori e degli allevatori lucani”.

L’incontro ha rappresentato un ulteriore passo avanti nel percorso di dialogo e collaborazione avviato dalla Regione Basilicata con gli attori del settore.

Il monitoraggio delle risorse idriche sarà essenziale per garantire una pianificazione efficace delle colture, tenendo conto delle esigenze produttive e delle condizioni climatiche.

Ha concluso l’Assessore:

“La nostra priorità è tutelare e rafforzare il comparto agricolo lucano, assicurando strumenti e strategie che possano mitigare gli effetti della crisi idrica e garantire un futuro sostenibile alle nostre produzioni”.

L’Assessorato alle Politiche Agricole Alimentari e Forestali continuerà a lavorare a stretto contatto con le organizzazioni di categoria per affrontare al meglio le sfide che attendono il settore nei prossimi mesi.