Potenza: la musica live e i giovani talenti accendono il centro storico. I prossimi appuntamenti

Prosegue il Pretoria Sound, il progetto promosso dal Comune di Potenza in collaborazione con Openstage per trasformare il centro storico in un palcoscenico a cielo aperto animato da musica e giovani talenti.

Cuore dell’iniziativa è il totem Openstage, installato in modo permanente in piazza Mario Pagano: una postazione tecnologica dotata di impianto audio e mixer integrati, prenotabile gratuitamente tramite l’app Openstage, che consente ad artisti di strada, musicisti, cantautori e band di esibirsi in autonomia in uno spazio attrezzato e regolamentato.

Il progetto punta a valorizzare il centro storico come luogo di aggregazione, cultura e socialità, offrendo al tempo stesso nuove opportunità di visibilità ai talenti emergenti.

Ricorda l’assessora alla programmazione Loredana Costanza:

“La postazione è stata inaugurata lo scorso 9 luglio con un evento che ha visto alternarsi sul palco diversi giovani artisti, tra cui Chiamamifaro, registrando un’ampia partecipazione di pubblico e un riscontro molto positivo da parte della cittadinanza.

Ora il progetto entra nella sua modalità più concreta, permettendo a tanti artisti del territorio di prenotare i propri concerti utilizzando l’app e il totem tecnologico.

Qui di seguito i prossimi appuntamenti prenotati direttamente dagli artisti attraverso l’app Openstage:

• 24 luglio – Gio3emme ore 21

• 30 luglio – Domyno ore 21

• 8 agosto – Fabio Mongelli ore 19

Per dare continuità al progetto e consolidare il successo dell’evento inaugurale, sono inoltre in programma due appuntamenti speciali: il 7 agosto alle ore 19 Nisia, giovane artista potentino e il 24 agosto alle ore 19 Speedy, artista emergente con un seguito sempre più ampio.

Con Pretoria Sound, il Comune di Potenza e Openstage proseguono un percorso volto a rendere la musica uno strumento di rigenerazione urbana, partecipazione e valorizzazione del talento.

Piazza Mario Pagano è uno spazio vivo, accessibile e aperto alla città tutto l’anno”