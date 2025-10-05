Calvello: questa piazzetta, punto di riferimento per generazioni, torna a nuova vita! I dettagli

Inaugurazione della Piazzetta della Pila – Domenica 5 ottobre, ore 16:30.
Un luogo che da sempre è nel cuore della nostra comunità, punto di riferimento per generazioni, torna a nuova vita!
Scrive l’amministrazione del Comune di Calvello:
“‘Ci vediamo alla Pila‘ non sarà più solo un modo di dire per indicare un punto di incontro, ma un invito a riscoprire uno spazio rinnovato, accogliente e pensato per tutti.
Vi aspettiamo oggi, Domenica 5 Ottobre, alle ore 16:30, per l’inaugurazione ufficiale della Piazzetta della Pila.
Per condividere insieme il valore della memoria e della socialità.
Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare”.
Ecco le foto della Piazzetta nella situazione precedente ai lavori.