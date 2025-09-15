Corleto Perticara piange la prematura scomparsa della consigliera Donatella Massaro, “donna di grande sensibilità e passione civile”. Il ricordo

Corleto Perticara in lutto.
L’Amministrazione Comunale piange la prematura scomparsa della consigliera Donatella Massaro.
Ricorda l’amministrazione:
“Donna di grande sensibilità e passione civile, ha dedicato tempo ed energie al servizio della nostra comunità con impegno, competenza e spirito di collaborazione.
La sua voce, il suo sorriso e la sua dedizione resteranno un esempio vivo per tutti noi.
Alla famiglia e ai suoi cari giunga l’abbraccio commosso di tutta l’Amministrazione e della cittadinanza.
Ciao Donatella, grazie per quello che hai donato alla nostra Corleto”.
Ci stringiamo al dolore dei familiari per la triste perdita.