Gran Premio Giovanissimi: la Schermistica Lucana Potenza conquista 4 podi! Ecco tutti i risultatati della gara

Sabato scorso, 1 Febbraio 2020, sulle pedane del Circolo Schermistico Dauno che hanno ospitato la seconda prova interregionale di qualificazione al Gran Premio Giovanissimi, la Schermistica Lucana Potenza ha conquistato ben quattro podi grazie alla brillante prestazione dei propri atleti che si sono misurati con 135 coetanei in rappresentanza di 19 Società provenienti da tre diverse regioni, Puglia, Basilicata e Molise.

Su 11 atleti potentini partecipanti, ben 8 di loro sono saliti sui gradini più alti del podio.

Nei Ragazzi/Allievi terzo posto per Luca Scaldaferri della Schermistica Lucana Potenza e Francesco Corsa del Circolo della Scherma Brindisi.

La gara è stata vinta da Luigi Antonio Pecoraro Senape de Pace della Virtus Scherma Salento per 15-11 su Francesco Colabelli Gisoldi del Daunia Fencing Club.

Nella finale Giovanissime strepitosa affermazione per 10-1 di Linda Straziuso, brillante promessa della Schermistica Lucana Potenza, su Giulia La Marca del Daunia Fencing Club, terza Giorgia Sciancalepore dell’Accademia Scherma Bari.

Dominio tutto potentino, invece, nella categoria Maschietti con Giandomenico Nardozza che ha avuto la meglio in finale su Francesco Armentano all’ultima stoccata; terzo posto per l’altro potentino Samuele Corbo e per David Venturini del Daunia Fencing Club.

Ultima bellissima soddisfazione, nella categoria prime Lame, primi a pari merito Garramone Luigi, Domenico Telesca e Vincenzo D’elia.

Gli unici partecipanti ad aver solo sentito l’odore del podio, questa volta, sono stati Sibilani Vittorio e Fierro Stefano, essendosi classificati nono e decimo nella categoria Ragazzi/Allievi, e Gabriele della Croce per la categoria prime Lame piazzatosi nei primi 8.

I maestri Giuseppe Pinto e Joseph Omar De Carlo, che hanno accompagnato e sostenuto le performance dei ragazzi, si sono compiaciuti poiché hanno potuto ammirare la messa a frutto dei propri insegnamenti che sempre si sposano con il sacrificio e la volontà di questi giovani atleti che hanno ancora tutto da imparare e far vedere.

Soddisfatta anche la Presidente della Schermistica Lucana Potenza, Rocchina Esposito, la quale ha colto l’occasione anche per ringraziare Studiodomino di Potenza che qualche giorno fa ha gentilmente regalato agli atleti le nuove tute consapevole e fiducioso che la Schermistica Lucana Potenza può sfornare grandissimi atleti e risultati anche a livello nazionale.

Di seguito le foto dei vincitori.