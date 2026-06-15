Basilicata, primo tricolore storico: il CMB Futsal Team è Campione d’Italia di calcio a 5 femminile!

Un tricolore storico che premia il cuore, il talento e la tenacia della Basilicata.

Il Presidente della Regione, Vito Bardi, saluta così l’impresa sportiva del CMB Futsal Team, laureatosi Campione d’Italia di calcio a 5 femminile al termine di una finale al cardiopalma contro il Bitonto.

“Le ragazze del CMB hanno scritto una pagina indelebile dello sport lucano”, sottolinea Bardi. “Superare il Bitonto per 3 a 2 e conquistare lo scudetto della Serie A Tesys, dopo aver già alzato al cielo la Coppa Italia, significa firmare un ‘Double’ che proietta la nostra regione sul tetto d’Italia.

È la prima volta che il tricolore brilla sulle maglie di una squadra nata in una piccola realtà della Basilicata: un riscatto sportivo e sociale che ci riempie d’orgoglio.

A nome di tutta la comunità lucana – conclude il Presidente – rivolgo i complimenti alle atlete, allo staff tecnico e a una società lungimirante.

Avete dimostrato che nessun traguardo è impossibile quando ci sono programmazione, sacrificio e passione.

Siete l’orgoglio e il volto bello di una Basilicata che sogna e vince”.